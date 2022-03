Kiev e Kharkiv sotto le bombe Zelensky interverrà a fine mattinata al Parlamento europeo in collegamento da Kiev Poi il voto pro-Ucraina nell’Ue

(Di martedì 1 marzo 2022) Un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 km sta marciando verso la capitale dell’, nel frattempo colpita dai bombardamenti. Gli abitanti si sono precipitati nei rifugi. Secondo i parlamentari ucraini dopo i negoziati al contra la Bielorussia e l’Ungheria gli attacchi aerei di Mosca sono ripresi in modo più pesante. La Casa Bianca sta monitorando la situazione, mentre aumentano le vittime civili del conflitto. E il sindaco diavverte: non possiamo resistere a lungo. Intanto nella Capitale e in altre città suonano le sirene d’allarme. E Kherson, nell’meridionale, è quasi completamente circondata dalle truppe russe. 10,49 – Mosca, l’offensiva «continua fino al raggiungimento degli obiettivi» La Russia proseguirà l’offensiva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev è circondata ed è ormai impossibile un'ulteriore evacuazione di civili. Lo ha detto il sindaco della… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Il bombardamento a Kharkiv è crimine di guerra. I russi hanno ucciso pacifici cittadini ucrain… - jackfollasb : RT @Internazionale: Almeno settanta soldati ucraini sono stati uccisi dall’attacco dell’artiglieria russa contro una base militare a Okhtyr… - ManuDagostino : Ucraina: Sirene a Kiev, un nuovo attacco a Kharkiv. Un maxi convoglio militare russo verso la capitale - Mondo - AN… -

Ultime Notizie dalla rete : Kiev Kharkiv

... mostra l'incendio divampato poco dopo il bombardamento nella città a 30 chilometri da. Un ... Ucraina, I Resti Del Palazzo Del Governo ANone Ucraina, Bombardato Palazzo Del Governo A ...... Convoglio russo di 60 km invade l'Ucraina: la strategia di Putin per l'assedio di- FOTO E VIDEOKharkiv e’ sotto pesanti bombardamenti, i cittadini ucraini imbracciano le armi per resistere e i carri armati di Mosca marciano verso l’assedio e la presa di Kiev. ma andiamo con ordine. Le posizioni ...Il suo sogno di ricostruire l’impero russo si è sempre basato sulla menzogna secondo cui l’Ucraina non è una vera nazione, gli ucraini non sono un vero popolo e gli abitanti di Kiev, Kharkiv e Leopoli ...