Kiev, attaccata la torre tv, paura per la cattedrale di S. Sofia. La Cina scende in campo: basta guerra (video) (Di martedì 1 marzo 2022) Ministero della Difesa e esercito russo hanno invitato tutti i cittadini di Kiev «che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni a lasciare le loro case». Pochi minuti dopo, un forte boato ha investito la capitale ucraina. Le sirene d’allarme per il raid aereo suonano veementemente, richiamando i cittadini a dirigersi al rifugio più vicino. Eppure, soltanto poche ore fa, il Cremlino negava di avere intenzione di colpire bersagli civile, come appunto i ripetitori di telecomunicazione. Ucraina, Kiev nella morsa degli attacchi russi: civili nel mirino Le ostilità proseguono, a ridosso del secondo round di negoziati. Una torre della tv di Kiev è stata colpita in un attacco russo sulla capitale ucraina: è di almeno cinque morti e cinque feriti il bilancio del raid russo contro la torre della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) Ministero della Difesa e esercito russo hanno invitato tutti i cittadini di«che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni a lasciare le loro case». Pochi minuti dopo, un forte boato ha investito la capitale ucraina. Le sirene d’allarme per il raid aereo suonano veementemente, richiamando i cittadini a dirigersi al rifugio più vicino. Eppure, soltanto poche ore fa, il Cremlino negava di avere intenzione di colpire bersagli civile, come appunto i ripetitori di telecomunicazione. Ucraina,nella morsa degli attacchi russi: civili nel mirino Le ostilità proseguono, a ridosso del secondo round di negoziati. Unadella tv diè stata colpita in un attacco russo sulla capitale ucraina: è di almeno cinque morti e cinque feriti il bilancio del raid russo contro ladella ...

