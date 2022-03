Kharkiv bombardata: l’obiettivo era il governatore (Di martedì 1 marzo 2022) Nei giorni scorsi a Kharkiv era stata bombardata una scuola. Gli scontri sono continuati, e questa volta, ad essere colpito, è stato l’edificio dell’amministrazione situato in piazza Indipendenza. Le autorità ucraine e la BBC sostengono che l’obiettivo fosse il governatore e il suo team. Gli attacchi a Kharkiv sono proseguiti durante la notte Gli attacchi nella città di Kharkiv, a 40 km di distanza dal confine russo, sono proseguiti durante la notte. Il sindaco della città, Ihor Techerov, ha dichiarato che i russi hanno fatto saltare le sottostazioni elettriche e che, a causa di ciò, mancano i rifornimenti di elettricità ed acqua. I bombardamenti, oltre a colpire l’edificio dell’amministrazione, hanno distrutto due grattacieli, provocando morti e feriti. Il bilancio preciso è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Nei giorni scorsi aera statauna scuola. Gli scontri sono continuati, e questa volta, ad essere colpito, è stato l’edificio dell’amministrazione situato in piazza Indipendenza. Le autorità ucraine e la BBC sostengono chefosse ile il suo team. Gli attacchi asono proseguiti durante la notte Gli attacchi nella città di, a 40 km di distanza dal confine russo, sono proseguiti durante la notte. Il sindaco della città, Ihor Techerov, ha dichiarato che i russi hanno fatto saltare le sottostazioni elettriche e che, a causa di ciò, mancano i rifornimenti di elettricità ed acqua. I bombardamenti, oltre a colpire l’edificio dell’amministrazione, hanno distrutto due grattacieli, provocando morti e feriti. Il bilancio preciso è ...

