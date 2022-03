Kevin-Prince Boateng | Non ho tradito Melissa Satta

(Di martedì 1 marzo 2022): «Ai razzisti io rispondo sempre. Farò una serie tv con Stallone» Corriere della sera, pagina 25, di Candida Morvillo. Una serie tv con Sylvester Stallone, uno show del sabato sera… Tanti progetti lo chiamano, ma lo chiama ancora anche il calcio. Il 6 marzo,compie 35 anni, l’età in cui molti giocatori lasciano il campo. Dopo Milan, Fiorentina, Barcellona, Las Palmas… Ora, è all’Herta Berlino, dov’è nato e dove è tornato nel giugno scorso. Col nome della nuova fidanzata (Vale) tatuato sulle dita, dice: «Forse dopo quest’anno smetto. Non ho paura, ho tanti progetti. Lo dico, ma poi entro nello spogliatoio e penso che voglio ancora giocare». Che progetti ha?«Sicuramente con la tv. Ho commentato gli Europei per la tedesca Ard. II primo giorno ero ...

