Juventus | titolare a sorpresa contro la Fiorentina!

(Di martedì 1 marzo 2022) Oggi è giornata di vigilia della supersfida di Coppa italia tra Fiorentina eal Franchi. Tanti i temi che accompagneranno la partita, uno tra tutti sarà sicuramente il ritorno di Dusan Vlahovic in quella che è stata la sua casa da tre anni a questa parte. MirettiFiorentinaInoltre, Allegri starebbe pensando ad una novità clamorosa nell’undici iniziale che seìcenderà in campo. Infatti Tuttosport, nell’edizione odierna, scrive di un possibile utlizzo del classe 2003 Fabio Miretti, questo ciò che scrive il giornale :” Miretti pronto subito: forse è la volta buona. La scalata inarrestabile del centrocampista dall’Auxilium Saluzzo alla Juve dei big. Cinque volte convocato, ha già esordito (in Championsil Malmoe) e per Firenze sogna un post da

Advertising

juventusfc : ?? La rete di Vlahovic (32 secondi) è la più veloce mai segnata da un giocatore al suo debutto da titolare in Cha… - GiovaAlbanese : ?? #Kean si prende l'abbraccio di #Allegri e si candida per un'altra maglia da titolare contro la Fiorentina, in Coppa Italia. #Juventus - diannasnj : @Lord__Carry @andreozzi93 @marco_rogerio_ La Juventus ha i soldi, fategli comprare qualche giovane fenomeno. Bisogn… - MondoBN : JUVE, Bonucci titolare contro la Fiorentina? - scrotex_ : XI titolare del JMedical: De Winter Rugani Chiellini Alex Sandro Mckennie Zakaria Bernardeschi Chiesa Dybala Kaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus titolare

...nelle varie tourneè estive ai i grandi risultati ottenuti una volta guadagnato il posto da... Tanto più se si tratta di Fiorentina -, da sempre una sfida piena di risvolti, ancora di ......prima squadra della, in cui ha fatto capolino già cinque volte in stagione. Stavolta, invece, " Ciko " - com'è soprannominato dagli amici - è in ballottaggio per una maglia da. ...Probabili formazioni Fiorentina Juventus: diretta tv, le scelte di Italiano e Allegri per la partita valida come semifinale di andata in Coppa Italia.Nessuno dei nove infortunati sembra pronto per rientrare già in Coppa Italia: non Dybala e Bernardeschi, che puntano a essere in panchina per la gara con lo Spezia, né Rugani, che sta meglio ma che do ...