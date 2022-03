Juventus, Inter, Milan e Roma nel mirino della UEFA: il motivo (Di martedì 1 marzo 2022) Juventus, Inter, Milan e Roma sarebbero tra i trenta club finiti nel mirino della UEFA: il motivo Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe tra i 30 club finiti nel mirino dell’UEFA per presunto mancato rispetto del FFP. Le regole cambieranno entro maggio (le nuove saranno valide dal 2024/25), ma i bianconeri sarebbero tra le squadre tenute sotto osservazione. Ancora nessuna comunicazione scritta è arrivata alla società, ma è probabile che molto presto ciò avvenga, come successo già per Inter, Milan e Roma. Non si aspettano sanzioni, ma è vero che a oggi non è possibile escluderle. Piuttosto è il numero di club ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022)sarebbero tra i trenta club finiti nel: ilSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, lasarebbe tra i 30 club finiti neldell’per presunto mancato rispetto del FFP. Le regole cambieranno entro maggio (le nuove saranno valide dal 2024/25), ma i bianconeri sarebbero tra le squadre tenute sotto osservazione. Ancora nessuna comunicazione scritta è arrivata alla società, ma è probabile che molto presto ciò avvenga, come successo già per. Non si aspettano sanzioni, ma è vero che a oggi non è possibile escluderle. Piuttosto è il numero di club ...

