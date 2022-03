Juventus, i convocati di Allegri per la Fiorentina: c’è Bonucci, assente Dybala (Di martedì 1 marzo 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della semifinale di andata di Coppa Italia 2021/2022 contro la Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati tra i quali non figura Paulo Dybala; presente, invece, Leonardo Bonucci. L’argentino è alle prese con un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, rimediata nel match contro il Torino il 18 febbraio, mentre il difensore ha osservato due giorni di completo riposo ed è ancora da valutare un suo impiego dal 1?. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin; DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Stramaccioni; CENTROCAMPISTI: Arthur, Rabiot, Locatelli, Miretti; ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Kean, Aké, Soulé. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Il tecnico della, Massimiliano, in vista della semifinale di andata di Coppa Italia 2021/2022 contro la, ha diramato la lista deitra i quali non figura Paulo; presente, invece, Leonardo. L’argentino è alle prese con un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, rimediata nel match contro il Torino il 18 febbraio, mentre il difensore ha osservato due giorni di completo riposo ed è ancora da valutare un suo impiego dal 1?. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin; DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini,, Stramaccioni; CENTROCAMPISTI: Arthur, Rabiot, Locatelli, Miretti; ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Kean, Aké, Soulé. SportFace.

