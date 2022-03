Juventus, ecco la priorità sul mercato: Allegri chiede uno sforzo alla società (Di martedì 1 marzo 2022) La Juventus, per il prossimo mercato, ha una sola priorità: rinforzare il centrocampo, reparto fondamentale per il gioco di Allegri. Un reparto fondamentale per il 4-3-3 di Allegri è il centrocampo; in mezzo al campo la Juventus ha bisogno di un paio di giocatori per alzare il livello di qualità di una rosa che ha l’obiettivo, il prossimo anno, di tornare a dominare il massimo campionato italiano. AnsafotoNel prossimo mercato estivo la Juventus ha una sola priorità: dare ad Allegri almeno un paio di giocatori per alzare il livello in mezzo al campo. Dopo gli arrivi di Locatelli e Zakaria, più le cessioni di Bentancur e Ramsey, serve completare la rivoluzione con la cessioni di Arthur e Rabiot. Servono, dunque, due ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 marzo 2022) La, per il prossimo, ha una sola: rinforzare il centrocampo, reparto fondamentale per il gioco di. Un reparto fondamentale per il 4-3-3 diè il centrocampo; in mezzo al campo laha bisogno di un paio di giocatori per alzare il livello di qualità di una rosa che ha l’obiettivo, il prossimo anno, di tornare a dominare il massimo campionato italiano. AnsafotoNel prossimoestivo laha una sola: dare adalmeno un paio di giocatori per alzare il livello in mezzo al campo. Dopo gli arrivi di Locatelli e Zakaria, più le cessioni di Bentancur e Ramsey, serve completare la rivoluzione con la cessioni di Arthur e Rabiot. Servono, dunque, due ...

