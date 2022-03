Juventus, brutte notizie in arrivo: club pronto alla decisione estrema (Di martedì 1 marzo 2022) Emergenza infortuni in casa Juventus, Allegri costretto a reinventare il centrocampo: in arrivo una decisione estrema per fronteggiare le assenze La Juventus è chiamata ad affrontare un periodo impegnativo, tra gare di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Gli obiettivi sono chiari. Rientrare tra le prime quattro in campionato. Superare gli ottavi di finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 marzo 2022) Emergenza infortuni in casa, Allegri costretto a reinventare il centrocampo: inunaper fronteggiare le assenze Laè chiamata ad affrontare un periodo impegnativo, tra gare di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Gli obiettivi sono chiari. Rientrare tra le prime quattro in campionato. Superare gli ottavi di finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

CalcioWeb : Brutte notizie in casa #Juventus: l'esito degli esami di #Zakaria e i tempi di recupero - fantapiu3 : #Juventus, brutte notizie per #Allegri: infortunio per uno dei titolari #fantacalcio #campionato #calciomercato… - persemprecalcio : ?? ?? Brutte notizie in casa #Juventus. Gli esami a cui si è sottoposto Denis #Zakaria dopo l'infortunio contro l'Em… - LeBombeDiVlad : ???? #Juventus, brutte notizie per #Zakaria ?? I tempi di recupero #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, brutte notizie per Allegri: si infoltisce la conc… -