Juventus, bollettino medico terribile: "Starà fuori tanto" (Di martedì 1 marzo 2022) La vittoria della Juventus è stato, in un certo senso, mascherato dal problema subito da Zakaria. Ecco quanto Starà fuori lo svizzero. Una vittoria che potrebbe aver riaperto la corsa scudetto; la Juventus vince tre a due a Empoli ma deve fare i conti con l'ennesimo problema muscolare. Ad essere stato colpito, questa volta, è Zakaria; andiamo a vedere per quanto i bianconeri dovranno fare a meno dall'ex Borussia Monchengladbach. PixabayVerso la fine del primo tempo della partita contro l'Empoli, la Juventus ha dovuto effettuare una sostituzione non preventivata. Zakaria, infatti, è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare; infortunio preoccupante per i bianconeri visto i numerosi impegni della Juventus, ancora impegnata su tre fronti. Una situazione che Allegri ...

