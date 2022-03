Juve | Allegri LIVE | 'Non sono preoccupato per gli infortuni | giovedì tornano Dybala e Bernardeschi Su Vlahovic'

Advertising

EnricoTurcato : Allora questa è la sintesi. Se #Vlahovic fa doppietta alla Fiore merito di Italiano, gran gioco, lo sa sfruttare… - forumJuventus : Platini: 'La Juve con Allegri sembra quella del Trap. Il gesto di Dybala mi ha commosso e divertito, Vlahovic una s… - juventusfc : ?? Allegri: «Ordine, tecnica e pazienza: il passaggio turno difficilmente si deciderà domani. Il Derby? Una partita… - TuttoMercatoWeb : Allegri: 'Vlahovic alla Juve grazie alla crescita alla Fiorentina, sarà sempre riconoscente' - Gazzetta_it : Allegri: 'L'accoglienza a Vlahovic? Sarà una bella gara, i veri problemi sono altri' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

Alla vigilia di Fiorentina - Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia, il tecnico bianconero Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa. (Segue servizio completo) Maglia...Matthijs De Ligt è un giocatore sempre più importante nella Juventus di Massimiliano, tra i leader difensivi della squadra bianconera. L'olandese sta raccogliendo, pian piano, l'...laperse ...Probabili formazioni Fiorentina Juventus: diretta tv, le scelte di Italiano e Allegri per la partita valida come semifinale di andata in Coppa Italia.Ritrovata la vittoria in campionato nella trasferta di Empoli, la Juve vuole proseguire il momento positivo e provare a mettere un'ipoteca sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia. Domani sera ...