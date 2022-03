Ja Morant show da 52 punti | Jones mi ha detto di fare 3 lay up Io ho risposto

Advertising

heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #NBA75 52 PUNTI PER MORANT! La stella dei #Grizzlies non si ferma più e realizza un nuovo career high, immediatame… - vitasportivait : ?? #NBA75 52 PUNTI PER MORANT! La stella dei #Grizzlies non si ferma più e realizza un nuovo career high, immedia… - sportface2016 : #Nba, #Miami batte #Chicago. #Morant show contro gli #Spurs - bball_evo : NBA ?????? - Ja Morant ed il suo show a Chicago: • 46 punti (20 nel 3°) • 3/4 da 3 • 13/15 tl • 3 rimbalzi • 4 assist… - AndreaPecchia1 : #NBA, i risultati della notte: è Kyrie #Irving show contro i @Bucks, Ja #Morant batte i @chicagobulls #NBA75… -

Ultime Notizie dalla rete : Morant show

L'asso di Memphis scherza sulla festa negli spogliatoi e spiega come ha raggiunto quella cifra contro San Antonioè alla 12esima partita sopra quota 30 nelle ultime 16. 'Tutto merito dei miei compagni e dei miei allenatori', ha detto, ma è vero solo in parte. Memphis si permette il lusso di avere tre soli ...Memphis Grizzlies star point guard Ja Morant put on another show Monday night, following up a career-high 46 points against the Chicago Bulls with a new career-high mark of 52 points against the San ...Ja Morant is the man for Memphis with an epic display, we’ve got the latest on the Major League Baseball lockout, and Jesse Marsch is heading to the Premier League. For a rundown of those stories and ...