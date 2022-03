Ivan Zaytsev si schiera contro Putin: “Questa non è la guerra dei russi” | VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) È nato a Spoleto, ma i primi anni della sua vita li ha trascorsi in russia – Paese di origine dei suoi genitori, grandi atleti russi (nella pallavolo, il padre, e nel nuoto, la madre) – dove è tornato a giocare per tre stagioni negli anni passati. Per questo è soprannominato lo Zar. Un nome che, in questi giorni ancor di più, viene attribuito anche a Vladimir Putin. E proprio contro di lui e contro la sua decisione di invadere l’Ucraina (dichiarando guerra a Kyiv), si scagliano le razionali parole di Ivan Zaytsev. Zaytsev contro Putin, “Questa non è la guerra dei russi” Il pallavolista della Lube, ospite di Lilli Gruber in collegamento con “Otto e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) È nato a Spoleto, ma i primi anni della sua vita li ha trascorsi ina – Paese di origine dei suoi genitori, grandi atleti(nella pallavolo, il padre, e nel nuoto, la madre) – dove è tornato a giocare per tre stagioni negli anni passati. Per questo è soprannominato lo Zar. Un nome che, in questi giorni ancor di più, viene attribuito anche a Vladimir. E propriodi lui ela sua decisione di invadere l’Ucraina (dichiarandoa Kyiv), si scagliano le razionali parole di, “non è ladei” Il pallavolista della Lube, ospite di Lilli Gruber in collegamento con “Otto e ...

