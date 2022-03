ITF maschili | tanti italiani in campo tra Tunisia | Egitto e Turchia

(Di martedì 1 marzo 2022) A Monastir in gara Serafini, Sada e Giacalone. A Sharm El Sheikh inGigante, Vilardo, Miceli, Vinent-Ruggeri e Massara. Ad Antalya al via Picchione,seo, Piraino e Mazza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ITF maschili

FIT

...ha infatti ufficializzato questa mattina che la Russia non sarà la sede dei Mondiali, ... femminile (WTA) e internazionale () debbano agire: "Credo che la situazione attuale richieda una ...Ecco, il circus delle racchette si basa su un equilibrio instabile di varie associazioni:, la ... unire le attività commerciali di Atp e Wta, i circuiti professionisticie femminili, sotto ...Dopo un giorno di attesa, in seguito al duro comunicato del Comitato Olimpico Internazionale, è finalmente arrivata anche la prima reazione ufficiale del tennis mondiale (a livello di istituzioni) a p ...la squadra maschile avrebbe dovuto affrontare il Messico. Niente da fare dunque. Da rimarcare, però, che il comunicato ITF non interessa i tornei in cui il tennista o la tennista delle due ...