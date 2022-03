Italia’s Got Talent, anticipazioni sesta puntata: una novità nel prossimo appuntamento (Di martedì 1 marzo 2022) Mercoledì 2 marzo 2022 i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini ed Elio si ritroveranno intorno al tavolo di Italia’s Got Talent, ancora per una puntata di Audizioni sesta puntata per il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 marzo 2022) Mercoledì 2 marzo 2022 i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini ed Elio si ritroveranno intorno al tavolo diGot, ancora per unadi Audizioniper il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ParliamoDiNews : Italia’s Got Talent, anticipazioni sesta puntata: i concorrenti #Elio #FedericaPellegrini #FrankMatano… - Domenico1oo777 : RT @mafaldina88: Se volete un po’ di leggerezza…. Eccoci pronti!! ???? questa sera su @tv8it #IGT @ Roma Studios Italia's Got Talent https://… - Angelapalmas2 : RT @mafaldina88: Se volete un po’ di leggerezza…. Eccoci pronti!! ???? questa sera su @tv8it #IGT @ Roma Studios Italia's Got Talent https://… - mafaldina88 : Se volete un po’ di leggerezza…. Eccoci pronti!! ???? questa sera su @tv8it #IGT @ Roma Studios Italia's Got Talent - Mauxa : Italia's Got Talent, anticipazioni 2 marzo: Lodovica Comello presenta una importante novità -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Italia's Got Talent 2022, Medhat Mamdouh è il Golden Buzzer di Frank Matano. Foto Sky Tg24