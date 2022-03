Italiano rapinato e ucciso a Chicago mentre tornava a casa dal lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022)dal. Diego Damis, 41anni,originario di Assisi, è stato accoltellato lo scorso 25 febbraio a, dove viveva dal 2015. L’aggressione è avvenuta venerdì scorso vicino a Hyde Park, al termine di una giornata dial The Cove Lounge, dove Diego era barista. Secondo quanto riportano i media locali, gli agenti di polizia lo hanno trovato intorno alle 8.38 del mattino: non aveva più il portafoglio. Inutile la corsa alMedical Center. Le indagini sono in corso e al momento non ci sarebbero persone fermate. La sorella Laura e il fratello Andrea partiranno per gli Stati Uniti dove sono in programma i funerali. Sarà poi cremato e tumulato a ...