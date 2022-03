Ita Airways | ecco gli aerei con livrea azzurra dedicati ai campioni dello sport

(Di martedì 1 marzo 2022) Oggi nella nuova Lounge di Ita“Piazza di Spagna”, presso il Terminal E dell’aeroporto di Roma Fiumicino, Alfredo Altavilla, presidente Eesecutivo di Itae Fabio Lazzerini, Amministratore delegato di Itahanno presentato ad alcuni rappresentanti della stampa italiana e internazionale, affiancati da ospiti illustri come il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo, Valentina Vezzali, il presidente del Coni Giovanni Malagò, ed il presidente e Amministratore delegato diSalute S.p.A. Vito Cozzoli, il nuovo programma di fidelizzazione Volare ed hanno svelato i nomi dei ie campionesse azzurre a cui sono statiglicon...

Oggi nella nuova Lounge di"Piazza di Spagna", presso il Terminal E dell'aeroporto di Roma Fiumicino , Alfredo Altavilla , Presidente Esecutivo die Fabio Lazzerini , Amministratore Delegato di...Ita Airways ha presentato Volare, il nuovo programma di fidelizzazione della compagnia e annunciato quelle che saranno le novità della summer ...All'aeroporto di Fiumicino i vertici di Ita Airways hanno presentato questa mattina anche tutte le novita' della sessione operativa "Summer 2022": 64 destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internaziona ...