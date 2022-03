Istat: "Pil italiano balza a +6,6% nel 2021, crescita eccezionale" (Di martedì 1 marzo 2022) Leggi Anche Istat: 'Vola l'inflazione a febbraio: al 5,7% su base annua, mai così dal 1995' Deficit scende al 7,2% Per quanto riguarda il deficit delle amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 marzo 2022) Leggi Anche: 'Vola l'inflazione a febbraio: al 5,7% su base annua, mai così dal 1995' Deficit scende al 7,2% Per quanto riguarda il deficit delle amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto ...

Advertising

istat_it : Nel 2021 il Pil (in volume) è in aumento del 6,6% rispetto al 2020, il rapporto deficit/Pil è pari a -7,2% #istat… - columbus63 : Indebitamento netto AP nel 2021 è pari a -7,2 %, a fronte del -9,6 % del 2020. Saldo primario -3,6% (-6,1% nel 2020… - news_mondo_h24 : Istat, nel 2021 il Pil italiano è cresciuto del 6,6 per cento - fisco24_info : Istat: nel 2021 crescita Pil +6,6%, deficit e debito in discesa. Sale la pressione fiscale: Il deficit delle ammini… - AbSantarossa : RT @Agenzia_Ansa: A trascinare la crescita del Pil è stata soprattutto la domanda interna, mentre la domanda estera e la variazione delle s… -