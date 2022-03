Istat | Gelmini | ' Il Pil è aumentato del 6 | 6% | abbiamo retto lo shock causato dalla pandemia'

(Di martedì 1 marzo 2022) Il prodotto interno lordo italiano è cresciuto del 6,6%, 'una crescita di intensità eccezionale' ha evidenziato l', grazie alla domanda interna. In una nota la ministra per gli Affari regionali e ...

Advertising

globalistIT : Cosa ha detto la ministra degli affari regionali e le autonomie - Agenparl : Istat: Gelmini, economia reale ha reagito bene a shock pandemia) - -

Ultime Notizie dalla rete : Istat Gelmini

Globalist.it

...6%, 'una crescita di intensità eccezionale' ha evidenziato l', grazie alla domanda interna. In una nota la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastellaha chiarito le ...- Italia:- nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, nov - dic. Ore 11,00. - Stati ... delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e per gli Affari regionali, MariastellaLa ministra degli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini ha parlato della crescita eccezionale dell'economia italiana: "Ora l'urto della guerra" ...