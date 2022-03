Istat: crescita eccezionale Pil Italia, +6,6% nel 2021 (Di martedì 1 marzo 2022) Nel 2021 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.781.221 milioni di euro correnti, con un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente. In volume il Pil è cresciuto del 6,6%. Lo rileva l'Istat ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Nelil Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.781.221 milioni di euro correnti, con un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente. In volume il Pil è cresciuto del 6,6%. Lo rileva l'...

Advertising

ItaliaOggi : Nel 2021 la pressione fiscale sale al 43,2%. Pil a +6,6%. L'Istat: crescita di intensità eccezionale… - analistapercaso : Crescita eccezionale Pil Italia. Istat: +6,6% nel 2021. - fattoquotidiano : Crescita, Istat: “Nel 2021 pil a +6,6%, forte recupero dopo l’anno segnato dal Covid. Debito/pil in discesa al 150,… - MaralbAzsc : Crescita eccezionale Pil Italia Istat: +6,6% nel 2021 - vivianabaretto : RT @classcnbc: +++#ISTAT, nel 2021: -Crescita eccezionale: +6,6% in volumi -Deficit/Pil in forte miglioramento pari a -7,2% Pil (vs -9,6%… -