Irlanda Italia, tra farse e nuovi protocolli (Di martedì 1 marzo 2022) Irlanda-Italia, partita valida per il terzo turno del Sei Nazioni di rugby, è durata esattamente 18 minuti. Dopo, è stata un'altra cosa, e chiunque avesse scelto di cambiare canale o abbandonare gli spalti dell'Aviva Stadium di Dublino avrebbe avuto tutte le migliori ragioni per farlo: un match di rugby che si disputa in 13 contro 15 non è più tale. Giusto per la cronaca, il risultato finale è 57 a 6, con nove mete a zero per i padroni di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

