Ippocrate – Specializzandi in Corsia 2 su Sky Serie dal 1° marzo | nuove emergenze per i tirocinanti del medical drama francese

(Di martedì 1 marzo 2022)in2 debutta su Sky(canale 112 di Sky) il 1°, coi primi due episodi della stagione. Laospedalieraideata da Thomas Lilti e basata sul film omonimo del 2014 diretto da quest’ultimo, è stata trasmessa in Francia da Canal+ nel 2018 ed è arrivata solo di recente in Italia. Anche la seconda stagione, come la prima trasmessa lo scorso dicembre da Sky, è composta da 8 episodi da circa 50 minuti.in2 riparte dal cliffhanger con cui si era conclusa la prima stagione e vedrà ancora gli stessi 4 personaggi principali al centro della trama, oltre ad altri volti secondari di ritorno anche in questi nuovi ...

IN CORSIA (stagione 2) - dal 1° marzo Seconda stagione del medical drama francese creato da Thomas Lilti, che racconta le avventure di tre giovani specializzandi all'... MARTEDI 1 MARZO IN CORSIA - ST. 2 Dal 1 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand e in streaming su NOW