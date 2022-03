Inzaghi: «Calo fisiologico. Pioli dice che meritava il Milan? Rispondo così» (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le parole del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Milan Inter di Coppa Italia. Le sue parole: 400 MINUTI SENZA GOL – «Penso che oggi il derby sia stato meno spettacolare degli altri due, c’è tanto in palio. Adesso con calma penseremo al ritorno, perché vogliamo la finale. Abbiamo giocato tanto e dobbiamo recuperare brillantezza». CONDIZIONE FISICA – «Stiamo giocando tanto. Devo rivedere la partita ma a parte un’uscita e una parata di Handanovic non abbiamo rischiato tanto. Loro sono stati bravi in due occasioni. Siamo ancora il miglior attacco e fa notizia non segnare, ma torneremo presto». DIFFERENZE CON IL CAMPIONATO – «Il Calo è fisiologico, abbiamo giocato e spinto tanto tra novembre, dicembre e gennaio. Il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le parole del tecnico dell’Inter Simone, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita diInter di Coppa Italia. Le sue parole: 400 MINUTI SENZA GOL – «Penso che oggi il derby sia stato meno spettacolare degli altri due, c’è tanto in palio. Adesso con calma penseremo al ritorno, perché vogliamo la finale. Abbiamo giocato tanto e dobbiamo recuperare brillantezza». CONDIZIONE FISICA – «Stiamo giocando tanto. Devo rivedere la partita ma a parte un’uscita e una parata di Handanovic non abbiamo rischiato tanto. Loro sono stati bravi in due occasioni. Siamo ancora il miglior attacco e fa notizia non segnare, ma torneremo presto». DIFFERENZE CON IL CAMPIONATO – «Il, abbiamo giocato e spinto tanto tra novembre,mbre e gennaio. Il ...

