Investiamo sulla Difesa Così Draghi rompe il tabù

L'invasione russa dell'Ucraina è "una svolta decisiva nella storia europea" e l'Italia "non intende voltarsi dall'altra parte". Così si è espresso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esponendo in aula al Senato gli sviluppi del conflitto in Ucraina e le misure messe in campo dalle Forze armate italiane e dalla Nato. Nel corso dell'intervento, Draghi ha anche avuto modo di lanciare un monito: "È essenziale che le lezioni di questa emergenza non vadano sprecate, la minaccia portata oggi dalla Russia è una spinta a investire nella Difesa più di quanto abbiamo mai fatto finora". La Nato potenzia la deterrenza Dal punto di vista prettamente militare, l'Italia è pronta ad attivare tutte le misure previste e concordate all'interno dell'Alleanza Atlantica, in linea con l'ordine emanato dal Comando supremo alleato in ...

