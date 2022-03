Invasione in Ucraina, da Sechin a Mordaschov: tutti gli oligarchi finiti nella rete delle sanzioni Ue (Di martedì 1 marzo 2022) MILANO - Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e operativo da oggi il provvedimento che sanziona altri 26 oligarchi russi , tra cui i vertici delle principali società energetiche del Paese, ma anche ... Leggi su repubblica (Di martedì 1 marzo 2022) MILANO - Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e operativo da oggi il provvedimento che sanziona altri 26russi , tra cui i verticiprincipali società energetiche del Paese, ma anche ...

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - DavidPuente : Dai due ai tre attacchi al giorno al sito di Open, prevalentemente da server dell'est. L'ultimo si è concluso pochi… - lucianonobili : Se l’esito dell’invasione russa non è più scontato, se, finalmente, sono arrivate sanzioni pesanti da Ue e Usa, se… - m_civillini : RT @irpinvestigates: THREAD (1/4) Tra le misure che la Commissione Europea ha annunciato negli ultimi giorni in risposta all'invasione rus… - fulviogiuliani : RT @LaRagione_eu: Il presidente ucraino #Zelenski interverrà oggi al #ParlamentoEuropeo, convocato in plenaria dalla presidente #RobertaMet… -