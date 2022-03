(Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Lautaro Martinez in vacanza a Miami Beach: il bomber argentino è stato pizzicato dai paparazzi mentre si diverte in riva al mare. Il futuro dell'attaccante dell'è sempre più incerto, con ilche avrebbe fatto un sondaggio per acquistarlo.? C'è una novità molto importante sul mercato, con il nazionale pronto a salutare i nerazzurri per dare spazio a una grande rimonta. La storia d'amore tra Lautaro Martinez e l', infatti, è ormai finita e la prossima estate sarà l'addio del giocatore argentino. Nonostante il prolungamento del contratto degli ultimi mesi, l'venderà Lautaro Martinez, che può accettare unocon il. In effetti, il ritorno diall'in cambio di Lautaro Martinez al ...

Advertising

zazoomblog : Inter: scambio con il Chelsea torna Lukaku - #Inter: #scambio #Chelsea #torna - totofaz : @FootballAndDre1 @Delu90Inter @buccinoalex @mckillbill @lunastark81 @Inter_Scout @Light1908 @blackbloc1312… - JuventusUn : Lascia la #Juventus e va all’Inter: scambio più soldi | Tradimento choc! LA CESSIONE ? - TiChecco : @Vinc881 @ncorrasco @marifcinter E ripeto: con lo scambio geko-sanchez perdevamo pure lo scudetto passato.… - ilMega24 : @capuanogio @DonDie_Sospeso @juventusfc @Inter Scambio surreale di battute... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scambio

(Aggiornamento di Maurizio Mastroluca) PROBABILI FORMAZIONILIVERPOOL/ Quote, Barella è ... Contropiede dei Blues,tra Havertz e Mount, con quest'ultimo che calcia, trovando la parata in ...L'sarebbe al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo le ultime ... Dall'Inghilterra, però, arriverebbero delle notizie circa unotra Gabriel Jesus ed ...Ucraina con l'Italia per il Veneto e. Lavoro, Economia, Turismo Prima Pagina Ecco quanto vale l'interscambio commerciale Russia - Ucraina con l'Italia per il Veneto e le province di Treviso e Belluno ...Occhi in difesa per l'Inter che ha in Gleison Bremer l'obiettivo principale per la retroguardia del futuro. Spunta un doppio scambio ...