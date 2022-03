Inter, Marotta: 'Lettera Uefa? Decine di club sono monitorati dopo il Covid' (Di martedì 1 marzo 2022) La Lettera dell'Uefa? I tifosi possono stare tranquilli, è normale amministrazione post pandemia ". L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha rassicurato i sostenitori nerazzurri i ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 1 marzo 2022) Ladell'? I tifosi posstare tranquilli, è normale amministrazione post pandemia ". L'amministratore delegato dell'Giuseppeha rassicurato i sostenitori nerazzurri i ...

Advertising

FcInterNewsit : Marotta: 'Procedimento UEFA? I tifosi possono stare tranquilli. Questo derby conta, l'Inter crede in Lautaro' - Mediagol : Inter, Marotta: “Lettera UEFA? Normale investigazione. Juventus c’è per lo scudetto” - sportli26181512 : Marotta: 'Fairplay? Tifosi tranquilli, la Uefa non sta investigando su di noi. Per lo scudetto…'… - Luxgraph : Inter, Marotta: 'Juve in corsa Scudetto? I punti sono ancora tanti' - forzaroma : #Inter, #Marotta e il Fair Play Finanziario: 'L'#Uefa ha solo chiesto informazioni' #ASRoma -