Innovazione | ricercatori PoliMi e Rostock aprono la strada a nuovi materiali

Leggi su italiasera

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Un team didel Politecnico di Milano e dell’Università di(Germania) ha scoperto ed osservato in laboratorio un nuovo tipo di transizione di fase in un bizzarro quasi-cristallo fatto di luce laser. La scoperta è stata recentemente pubblicata sulla rinomata rivista Nature e potrebbe aprire laad una comprensione olistica del funzionamento interno dicomplessi o artificiali ed al loro utilizzo in applicazioni avanzate basate sua controllo di fase. “La scoperta di questa nuova transizione di fase nei quasi-cristalli, oltre a rappresentare una svolta nella comprensione di alcuni fenomeni fondamentali della materia quantistica, potrà aprire in futuro laallo sviluppo e alla tecnologia di una nuova tipologia di ...