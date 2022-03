Indagine Kaspersky: il 43% delle aziende non protegge l'intera suite di soluzioni IoT (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Milano 1° marzo 2022. Un recente report di Kaspersky dal titolo “Pushing the limits: How to addresss pecific cybersecurity demands and protect IoT”, ha rivelato che due aziende su cinque a livello globale (43%) non hanno ancora dotato di soluzioni di protezione alcune parti della loro infrastruttura IoT. Al contempo, gli ostacoli principali che impediscono a diverse aziende di implementare progetti IoT sono i rischi legati alla violazione della cybersecurity e alla compromissione dei dati. IoT Analyticsstima che il numero globale dei dispositivi IoT connessi crescerà del 9%, raggiungendo la cifra di 27 miliardi di connessioni IoT entro il 2025. Lo strabiliante aumento dei dispositivi connessi va però di pari passo con un crescente bisogno di sicurezza. A tal proposito Gartner evidenzia che, negli ultimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Milano 1° marzo 2022. Un recente report didal titolo “Pushing the limits: How to addresss pecific cybersecurity demands and protect IoT”, ha rivelato che duesu cinque a livello globale (43%) non hanno ancora dotato didi protezione alcune parti della loro infrastruttura IoT. Al contempo, gli ostacoli principali che impediscono a diversedi implementare progetti IoT sono i rischi legati alla violazione della cybersecurity e alla compromissione dei dati. IoT Analyticsstima che il numero globale dei dispositivi IoT connessi crescerà del 9%, raggiungendo la cifra di 27 miliardi di connessioni IoT entro il 2025. Lo strabiliante aumento dei dispositivi connessi va però di pari passo con un crescente bisogno di sicurezza. A tal proposito Gartner evidenzia che, negli ultimi ...

Advertising

SLN_Magazine : Indagine Kaspersky: nel 2021 un attacco malware bancario su tre era rivolto a utenti aziendali. Leggi l'articolo cl… - puntotweet : Indagine Kaspersky: attacchi malware sempre più orientati alle aziende - CyberSecHub0 : RT @PetrFedorovCHR: Indagine Kaspersky: attacchi di compromissione delle email aziendali in aumento e sempre più mirati @kasperskylabit #c… - BotSecx : RT @PetrFedorovCHR: Indagine Kaspersky: attacchi di compromissione delle email aziendali in aumento e sempre più mirati @kasperskylabit #c… - PetrFedorovCHR : Indagine Kaspersky: attacchi di compromissione delle email aziendali in aumento e sempre più mirati… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine Kaspersky Indagine Kaspersky: attacchi malware sempre più orientati alle aziende Nel 2021, un attacco di malware bancario per PC su tre ha coinvolto gli utenti aziendali : lo rivela un'indagine condotta da Kaspersky Financial Cyberthreats . Se da una parte si registra un calo di malware per PC e mobile che continua dal 2020, dall'altra il rischio di subire un attacco informatico è ...

Cybersecurity, governance e best practice. Intervista a Cesare D'Angelo ... intervistando Cesare D'Angelo , General Manager Italy di Kaspersky. Nel 2021 si è assistito ad un'... La presenza di infrastrutture complesse è stata confermata anche da una nostra recente indagine ...

Indagine Kaspersky: il 43% delle aziende non protegge l’intera suite di soluzioni IoT Adnkronos Indagine Kaspersky: il 43% delle aziende non protegge l'intera suite di soluzioni IoT Milano 1° marzo 2022. Un recente report di Kaspersky dal titolo “Pushing the limits: How to addresss pecific cybersecurity demands and protect IoT”, ha rivelato ...

Incontri on-line, quando l'amore trovato sulle app nasconde il truffatore seriale Si spacciano per consumati Don Giovanni o romantiche ragazze della porta accanto, nascondendosi dietro profili finti con foto accattivanti recuperate in qualche angolo del web. Spesso ...

Nel 2021, un attacco di malware bancario per PC su tre ha coinvolto gli utenti aziendali : lo rivela un'condotta daFinancial Cyberthreats . Se da una parte si registra un calo di malware per PC e mobile che continua dal 2020, dall'altra il rischio di subire un attacco informatico è ...... intervistando Cesare D'Angelo , General Manager Italy di. Nel 2021 si è assistito ad un'... La presenza di infrastrutture complesse è stata confermata anche da una nostra recente...Milano 1° marzo 2022. Un recente report di Kaspersky dal titolo “Pushing the limits: How to addresss pecific cybersecurity demands and protect IoT”, ha rivelato ...Si spacciano per consumati Don Giovanni o romantiche ragazze della porta accanto, nascondendosi dietro profili finti con foto accattivanti recuperate in qualche angolo del web. Spesso ...