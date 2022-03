Incentivi auto - Il fondo per il 2022 scende a 700 milioni

(Di martedì 1 marzo 2022) Diminuisce la somma degli aiuti destinati al settoremotive per il. Nel testo definitivo del cosiddetto decreto Energia, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cosa che dovrebbe avvenire nel giro di poche ore), gli 800di euro previsti nella bozza esaminata dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio scorso sono scesi a 700. Confermato, invece, il miliardo di euro all'anno per il periodo 2023-2030. Riconversione industriale e. Ogni anno, la cifra messa a disposizione del ministero dello Sviluppo economico dovrà essere divisa, con uno o più provvedimenti del ministro, tra i due grandi interventi previsti dal decreto: la riconversione dell'industria (riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili) e ...

Ma per quale motivo abbiamo assistito a questo stanziamento di denaro? Molto semplice: per aiutare anche l'industria dell'Nuovo Bonus: come funzionano? Quando parliamo del Nuovo ...... con una serie di, a spostarsi a vivere in zone più sicure della città". L'Italia ha come ... Ma ha anche incentivato l'uso delleprivate e questo naturalmente è un effetto negativo che i ...