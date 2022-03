Incendio al colorificio Casati di Verona: morto operaio dell’azienda di vernici. Nube tossica in Valpatena (Di martedì 1 marzo 2022) Dramma a Poiano, nel veronese, dove un violento Incendio in una fabbrica di vernici-il colorificio Casati- ha provocato lo sviluppo di una Nube tossica potenzialmente pericolosa per la cittadinanza. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi, avrebbe causato una vittima (bilancio approssimativo e non confermato), un operaio che lavorava all’interno del colorificio. Il sindaco della cittadina ha diffuso alcuni accorgimenti da seguire per evitare intossicazioni. Nube tossica, esplosione e Incendio al colorificio Erano le 16 circa di oggi pomeriggio quando al colorificio Casati si sarebbe sentita una violenta esplosione e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Dramma a Poiano, nel veronese, dove un violentoin una fabbrica di-il- ha provocato lo sviluppo di unapotenzialmente pericolosa per la cittadinanza. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi, avrebbe causato una vittima (bilancio approssimativo e non confermato), unche lavorava all’interno del. Il sindaco della cittadina ha diffuso alcuni accorgimenti da seguire per evitare inzioni., esplosione ealErano le 16 circa di oggi pomeriggio quando alsi sarebbe sentita una violenta esplosione e ...

