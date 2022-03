“In versione sexy”. UeD, bomba Gemma Galgani: vestaglia aperta e si fa vedere proprio così (Di martedì 1 marzo 2022) Gemma Galgani è sempre protagonista a Uomini e Donne. Ancora una volta la dama torinese era al centro della discussione e non sono mancate le critiche di Tina Cipollari, storica opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi. La puntata dell’1 marzo si è aperta con un video mandato in onda dal titolo “La giornata che vorrei insieme a lui” dove il lui è un ipotetico fidanzato di Gemma Galgani. La giornata della dama si apre con una passeggiata in bicicletta e una tappa in un prato per fare il gioco del “m’ama e non m’ama”. “Un uomo con me non si stancherebbe, in tutti i sensi perché sono sempre in movimento. Ho l’entusiasmo di una ragazzina con la maturità della mia età” dice la dama di Torino. Il filmato continua con una passeggiata al mare. “Il tramonto è la parte più romantica della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022)è sempre protagonista a Uomini e Donne. Ancora una volta la dama torinese era al centro della discussione e non sono mancate le critiche di Tina Cipollari, storica opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi. La puntata dell’1 marzo si ècon un video mandato in onda dal titolo “La giornata che vorrei insieme a lui” dove il lui è un ipotetico fidanzato di. La giornata della dama si apre con una passeggiata in bicicletta e una tappa in un prato per fare il gioco del “m’ama e non m’ama”. “Un uomo con me non si stancherebbe, in tutti i sensi perché sono sempre in movimento. Ho l’entusiasmo di una ragazzina con la maturità della mia età” dice la dama di Torino. Il filmato continua con una passeggiata al mare. “Il tramonto è la parte più romantica della ...

28HABITX : MA SE MI TRAVESTISSI DA PIPPI CALZELUNGHE VERSIONE SEXY TUTTA IN PIZZO - PsykeRiane : Comunque su su, alzi la mano chi non ha apprezzato questo momento sclero dell' Alex furioso in versione sexy badboy… - purple_lady18 : Cazzo, a me piace Margot Robbie ma la gente che viene a dire che è una versione più sexy di Grace Kelly deve obiett… - Jovica18131849 : RT @CiuffiLa: A grande richiesta la versione SEXY CIUFFI ?????????? - vortice800 : RT @Bollicina15_: Porcelliniiiiii??????!!!! Questa sera sono in versione dark lady… vi preoccupa, o vi stuzzica, questa situazione????????? Comu… -