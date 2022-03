In Spagna sono sicuri: Pogba ha firmato con il nuovo club! (Di martedì 1 marzo 2022) Nuovi aggiornamenti sulla prossima meta di Paul Pogba, il francese avrebbe già firmato un pre accordo. Pogba calciomercato PSG L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, dove alcuni media spagnoli sono ormai certi del club che assolderà Paul Pogba nella prossima stagione. Si tratterebbe del PSG, con il quale il francese avrebbe firmato un pre accordo. Pogba è in scadenza a giugno con il Manchester United, e aveva già ricevuto le offerte di Real Madrid e Juventus. Proprio il club italiano sognava un suo grande ritorno, ma a quanto pare il giocatore ha già scelto Parigi come sua prossima meta. Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Nuovi aggiornamenti sulla prossima meta di Paul, il francese avrebbe giàun pre accordo.calciomercato PSG L’indiscrezione arriva direttamente dalla, dove alcuni media spagnoliormai certi del club che assolderà Paulnella prossima stagione. Si tratterebbe del PSG, con il quale il francese avrebbeun pre accordo.è in scadenza a giugno con il Manchester United, e aveva già ricevuto le offerte di Real Madrid e Juventus. Proprio il club italiano sognava un suo grande ritorno, ma a quanto pare il giocatore ha già scelto Parigi come sua prossima meta. Francesco Canu

