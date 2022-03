In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Marzo: Ucraina. Il Parlamento vota una risoluzione sulle armi: mani libere al governo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Parlamento – Il voto sull’Ucraina “Reagiremo”: ora Draghi trascina l’Italia in guerra “Non è vero che ci siamo rassegnati nel perseguire la pace. Vi ringrazio molto per il ruolo che alcuni di voi mi vogliono attribuire. Non credo che occorra cercare un ruolo, occorre cercare la pace e su questo potete contare che lo farò”. Nella replica alla Camera, le implicazioni e il senso dell’intervento di Mario Di Wanda Marra Premi Paraculum Di Marco Travaglio Ispirati dal “Si vis pacem, paraculum” di Mannelli, istituiamo un premio per i migliori esponenti della categoria. Classifica provvisoria del primo giorno. Dragonball. “Negli ultimi decenni molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa… È un attacco alla nostra concezione basata sulle regole e sui diritti. Non possiamo lasciare Pensiero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)– Il voto sull’“Reagiremo”: ora Draghi trascina l’Italia in guerra “Non è vero che ci siamo rassegnati nel perseguire la pace. Vi ringrazio molto per il ruolo che alcuni di voi mi vogliono attribuire. Non credo che occorra cercare un ruolo, occorre cercare la pace e su questo potete contare che lo farò”. Nella replica alla Camera, le implicazioni e il senso dell’intervento di Mario Di Wanda Marra Premi Paraculum Di Marco Travaglio Ispirati dal “Si vis pacem, paraculum” di Mannelli, istituiamo un premio per i migliori esponenti della categoria. Classifica provvisoria del primo giorno. Dragonball. “Negli ultimi decenni molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa… È un attacco alla nostra concezione basataregole e sui diritti. Non possiamo lasciare Pensiero ...

