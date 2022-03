In balia delle onde la casa galleggiante si schianta contro il molo e affonda in pochi secondi (Di martedì 1 marzo 2022) Le forti piogge cadute Australia orientale hanno causato molti allagamenti e decine di australiani hanno dovuto abbandonare le loro cade. In questo video si vede una casa galleggiante che si schianta ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Le forti piogge cadute Australia orientale hanno causato molti allagamenti e decine di australiani hanno dovuto abbandonare le loro cade. In questo video si vede unache si...

Advertising

EmyRoyaleagle : RT @Alessan12862509: Ormai i governi nazionali sono semplici succursali in balia delle decisioni prese da organi sovranazionali - G_Marcotullio : RT @galatacla: Sui socials si stanno sprecando tutti gli aggettivi possibili... Direi semplicemente che questa è stupidità propria di sotto… - ACmcoppola : RT @galatacla: Sui socials si stanno sprecando tutti gli aggettivi possibili... Direi semplicemente che questa è stupidità propria di sotto… - _especially___ : siamo fragili come le onde spinte sulle scogliere come le foglie degli alberi in balia del vento e delle intemperie - eleonorappe : @Feb1227 @Massimo94436480 @vonderleyen Nulla è facile, bisogna considerare tutte le implicazioni delle scelte con l… -