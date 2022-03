Il vuoto della cultura | sgomberato il cinema La Clef

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Era in programma Cleo dalle 5 alle 7, il film del 1962 di Agnès Varda, ieri mattina alle 6 alLadi Parigi. La proiezione a quell’ora era pensata per radunare persone per evitare lo sgomberosala, occupata e autogestita da due anni e mezzo da un collettivo di registi, studenti, cinefili, cittadini, ma non è bastato. Proprio intorno alle 6 le forze dell’ordine hanno fatto saltare la serratura delal numero 34 di Rue Daubenton, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Un altro respingimento illegale verso la #Libia. Durante il fine settimana il nostro #Seabird2 ha avvistato un… - AnnalindaI : RT @SeaWatchItaly: ?? Un altro respingimento illegale verso la #Libia. Durante il fine settimana il nostro #Seabird2 ha avvistato un gommo… - minuttfminutt : RT @mistermettiu: Vi ricordate la storia del pacco vuoto della settimana scorsa? Ecco, oggi il karma gira dalla mia parte… #ognivoltaècosi… - pastaepatane : @giuggiolanata Prima hanno riparlato del video di ieri della sorella e lei è rimasta a fissare il vuoto per 5 minuti... - Gio_Dusi : Il bus però non tornerà ad Hannover vuoto, bensì pieno, visto che il club e il comune hanno accettato di ospitare 7… -

Ultime Notizie dalla rete : vuoto della

TUTTO mercato WEB

...passa dai troppi sprechi di febbraio ad una prestazione che ha messo a nudo i limiti attuali... Il Toro anche contro il Milan ha girato ain modo preoccupante, ma anche Sanchez dalla ...... per gli scalini piccoli, per non cadere nel, per non sbattere la testa in qualche passaggio. ... propongo di levare una volta per tutte dalle cronachepartite, termini e metafore mutuate ...Manager che hanno trasformato l'Ospedale in una "barzelletta", una sorta di club esclusivo per gli amici del partito. Non accettiamo morali da nessuno, specialmente se mettiamo a confronto il vuoto ...Il dottor Rinaldo Capoccia primario di radiologia dell’ospedale tarquiniese va in pensione. Centinaia i messaggi e un saluto affettuoso da ...