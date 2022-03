Il vuoto della cultura, sgomberato il cinema La Clef (Di mercoledì 2 marzo 2022) Era in programma Cleo dalle 5 alle 7, il film del 1962 di Agnès Varda, ieri mattina alle 6 al cinema La Clef di Parigi. La proiezione a quell’ora era pensata per radunare persone per evitare lo sgombero della sala, occupata e autogestita da due anni e mezzo da un collettivo di registi, studenti, cinefili, cittadini, ma non è bastato. Proprio intorno alle 6 le forze dell’ordine hanno fatto saltare la serratura del cinema al numero 34 di Rue Daubenton, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Era in programma Cleo dalle 5 alle 7, il film del 1962 di Agnès Varda, ieri mattina alle 6 alLadi Parigi. La proiezione a quell’ora era pensata per radunare persone per evitare lo sgomberosala, occupata e autogestita da due anni e mezzo da un collettivo di registi, studenti, cinefili, cittadini, ma non è bastato. Proprio intorno alle 6 le forze dell’ordine hanno fatto saltare la serratura delal numero 34 di Rue Daubenton, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

