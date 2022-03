Il Vietnam riapre le frontiere ai turisti | ecco quando

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vietnam riapre

Dopo quasi un anno, ille scuole ancora chiuse per l'emergenza Covid. Oltre 17 miilioni di studenti potranno tornare in classe entro metà febbraio, e nella capitale Hanoi già da domani, secondo quanto ...Ille scuole che da quasi un anno erano chiuse per l'emergenza Covid. Oltre 17 miilioni di studenti potranno così tornare in classe entro metà febbraio, mentre nella capitale Hanoi la ...Ultime novità sui viaggi internazionali: il Vietnam riapre le frontiere ai turisti dopo due anni di chiusura, ecco quando si potrà tornare ...Il Vietnam a riaprire le frontiere ai viaggiatori stranieri il prossimo 15 marzo, anche se la data non è ancora ufficiale. Secondo i media locali VN Express, una bozza di proposta ...