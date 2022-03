Il tennis nicchia sulla guerra, e il segretario della federazione ucraina schiaffeggia il capo di Tennis Europe (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre lo sport mondiale, alla spicciolata, banna la Russia dalle competizioni internazionali come da indicazioni del Cio, il Tennis nicchia. E i nodi piano piano verranno al pettine. I giocatori stanno prendendo posizioni individuali, nell’incertezza generale. Ma le tensioni aumentano. Il Telegraph racconta di una rissa scoppiata durante una riunione del consiglio di Tennis Europe nel fine settimana. E’ dovuta intervenire addirittura la al Club Mega Saray di Antalya, in Turchia, dopo che Evgeniy Zukin, il segretario della federazione ucraina di Tennis, ha schiaffeggiato l’amministratore delegato di Tennis Europe ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre lo sport mondiale, alla spicciolata, banna la Russia dalle competizioni internazionali come da indicazioni del Cio, il. E i nodi piano piano verranno al pettine. I giocatori stanno prendendo posizioni individuali, nell’incertezza generale. Ma le tensioni aumentano. Il Telegraph racconta di una rissa scoppiata durante una riunione del consiglio dinel fine settimana. E’ dovuta intervenire addirittura la al Club Mega Saray di Antalya, in Turchia, dopo che Evgeniy Zukin, ildi, hato l’amministratore delegato di...

Advertising

napolista : Il #tennis nicchia sulla #guerra, e il segretario della federazione ucraina schiaffeggia il capo di Tennis Europe… - Il_Mago_KK : Oltre a tutto questo, come se già non bastasse, ci sono qui mille riferimenti e personaggi che ne fanno goduria pur… - LucaRF81 : @g_tacconi @CanciAbo @paolobertolucci @janniksin Purtroppo il tennis rimane sempre uno sport di nicchia, in pochi s… -