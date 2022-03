Il tenero bambino nella foto oggi è famosissimo | lo vediamo ogni giorno in tv

(Di martedì 1 marzo 2022) Il suo volto è diventato familiare ormai per tantissimi che lo guardano in tv: sapete dirci chi è questoche appare? Nonostante in tv si occupi di argomenti spesso molto seri, riesce a trovarsi perfettamente a suo agio anche nei momenti di puro spettacolo e leggerezza. Questa è solo una delle ragioni L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

vamosvamos07 : Ma quanto è tenero il bambino di Basciano? ??? #GFvip - francesca_rocco : Che tenero il bambino????#gfvip - coralin1e : questo bambino l'essere più minuscolo tenero dolce mi sciolgo - kamy_hey : Ma quanto è bello e tenero questo bambino mi sciolgo #gfvip - lorenzogori_ : MA CHE TENERO QUESTO BAMBINO #gfvipparty #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : tenero bambino

SoloGossip.it

Prima di abbandonare la casa, Alessandro Basciano è stato protagonista di un momento molto, organizzato proprio per lui: la sorpresa del figlio Nicolò . Il piccolo di soli 5 anni ha ...e...Però a differenza di altri miei film ho deciso di inserirvi un lato, perch la protagonista incontrerà uncon cui stabilirà quasi un rapporto tra madre e figlio, che poi si capovolgerà. ...La donna, 27 anni, a 17 si ritrovò in un matrimonio combinato. Dopo sei anni si separa e con la mamma e il fratello arriva in Italia. A Napoli entra nel progetto Iara per i rifugiati e scopre l’amore ...Il cantante e il marito Victor Allen svelano con una tenero scatto di famiglia la loro felicità ‘Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima…’ Tiziano Ferro è felice come non ma ...