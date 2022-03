Il rublo recupera La Francia | Provocheremo il crollo economia russa

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 1 marzo 2022) Un’altra seduta negativa per le Borse europee: mentre Mosca invia un convoglio di oltre 60 Km verso Kiev e i colloqui fra Russia e Ucraina riprenderanno appena nei prossimi giorni, i listini del Vecchio Continente aprono ancora in flessione nella seconda seduta settimanale dopo la chiusura contrastata di Wall Street e i listini asiatici orientati al rialzo. L'attenzione è concentrata sulle chances che dopo il primo incontro tra le delegazionee quella ucraina il dialogo continui e sia in grado di portare a conseguenze concrete per fermare il conflitto in corso.russo cheterreno su dollaro ed euro Segui su affaritaliani.it