Il ragazzo che tracciava il jet di Elon Musk ha cambiato obiettivo: ora segue i voli degli oligarchi russi (Di martedì 1 marzo 2022) Jack Sweeney ha 19 anni. Frequenta il primo anno dell'University of Central Florida e nelle ultimi mesi è diventato uno degli incubi più frequenti nelle notti dello staff che si occupa della sicurezza di Elon Musk. Sweeney ha creato un sistema di tracciamento automatico per il jet del fondatore di Tesla: tutti gli atterraggi e le ripartenze venivano pubblicate sull'account Twitter @ElonJet. Musk aveva provato varie volte a convincere Sweeney a togliere l'account, arrivando a offrire anche 5 mila dollari. Non abbastanza per lo studente, che invece dei soldi preferirebbe direttamente una Tesla. Ora Sweeney ha deciso di cambiare target: l'obiettivo sono diventati gli oligarchi russi e i loro mezzi privati. Il primo tweet è stato pubblicato il 27 ...

