Il progetto del college per la nuova speranza: così uno studente ha fatto uscire l’amico dal carcere (Di martedì 1 marzo 2022) Quando Brandon Harris si è seduto nell’aula del tribunale di Annapolis, con la testa nascosta tra le mani, ha preso un bel respiro mentre il giudice si preparava a leggere la sentenza. Lo studente 22enne non era preoccupato per il suo destino ma piuttosto era in ansia per Sura Sohna, il suo amico d’infanzia, la cui condanna in primo grado a 15 anni di prigione per furto con scasso stava per essere riconsiderata quella mattina. “Trovarsi lì in quel momento è stato completamente surreale”, ha raccontato Harris, un laureando del Davidson college, in North Carolina. È stato il suo progetto di studio individuale che ha fatto sì che la corte riesaminasse il caso di Sohna. Durante l’udienza dell’8 febbraio il giudice ha quindi deciso di rilasciare il detenuto. “Non potevo crederci” racconta Sura, un ragazzo nero di 23 anni, ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 marzo 2022) Quando Brandon Harris si è seduto nell’aula del tribunale di Annapolis, con la testa nascosta tra le mani, ha preso un bel respiro mentre il giudice si preparava a leggere la sentenza. Lo22enne non era preoccupato per il suo destino ma piuttosto era in ansia per Sura Sohna, il suo amico d’infanzia, la cui condanna in primo grado a 15 anni di prigione per furto con scasso stava per essere riconsiderata quella mattina. “Trovarsi lì in quel momento è stato completamente surreale”, ha raccontato Harris, un laureando del Davidson, in North Carolina. È stato il suodi studio individuale che hasì che la corte riesaminasse il caso di Sohna. Durante l’udienza dell’8 febbraio il giudice ha quindi deciso di rilasciare il detenuto. “Non potevo crederci” racconta Sura, un ragazzo nero di 23 anni, ...

