Il pil dell'Italia torna ai livelli pre Covid. Consumi e investimenti sostengono la ripresa (Di martedì 1 marzo 2022) L'economia Italiana nel 2021 è cresciuta in modo significativo. La segnalazione arriva da Istat secondo cui il prodotto interno lordo è cresciuto del 7,5 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo il valore di 1.781.221 milioni di euro. Una percentuale di crescita del pil (a prezzi correnti) così elevata non è frequente per l'Italia ed è dovuta al confronto con i numeri del 2020, fortemente influenzati dalla pandemia, che ha bloccato l'attività produttiva per molti mesi causando un crollo del pil Italiano del 8,9 per cento. Istat definisce la crescita Italiana "di intensità eccezionale" ma è stata sufficiente per ritornare ai valori del 2019? Il confronto con i dati prepandemici mostra che il pil Italiano nel 2021, misurato a prezzi correnti, ha quasi recuperato il valore ...

