Il piano-mobilità dell’ACI Bergamo modello per un piano regionale (Di martedì 1 marzo 2022) Da prima dell’estate 2021 l’Automobile Club Bergamo sta lavorando sul complesso e vasto tema della mobilità, proiettata fino al 2030 e avendo come primo importante focus le Olimpiadi invernali del 2026, con tutte le ricadute su viabilità e trasporti legati a questo evento mondiale. La Commissione ad hoc, voluta dal presidente ACI Bergamo, Valerio Bettoni e presieduta dall’arch. Felice Sonzogni, ha preso in esame e poi messo a punto uno studio che considera situazione e prospettive per strade, autostrade, rete ferro-tramviaria, interporto e ciclabilità. Negli scorsi giorni si è tenuta una riunione dei vertici ACI di tutta la Lombardia, dalla quale sono emersi tre aspetti di massima. Il primo è un significativo riconoscimento per il modello di analisi già sviluppato e definito da ACI Bergamo, che sarà ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022) Da prima dell’estate 2021 l’Automobile Clubsta lavorando sul complesso e vasto tema della, proiettata fino al 2030 e avendo come primo importante focus le Olimpiadi invernali del 2026, con tutte le ricadute su viabilità e trasporti legati a questo evento mondiale. La Commissione ad hoc, voluta dal presidente ACI, Valerio Bettoni e presieduta dall’arch. Felice Sonzogni, ha preso in esame e poi messo a punto uno studio che considera situazione e prospettive per strade, autostrade, rete ferro-tramviaria, interporto e ciclabilità. Negli scorsi giorni si è tenuta una riunione dei vertici ACI di tutta la Lombardia, dalla quale sono emersi tre aspetti di massima. Il primo è un significativo riconoscimento per ildi analisi già sviluppato e definito da ACI, che sarà ...

