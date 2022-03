Il nuovo antisemitismo e l' elefante islamista nella stanza

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 1 marzo 2022) C’è grande confusione sotto il cielo dell’. Invocato quando non c’è, usato come clava propagandistica contro i nemici, da decenni sta attraversando una trasformazione che pochi analizzano, ma tutti vedono. La matrice principale della giudeo-fobia è islamica e non più di estrema destra