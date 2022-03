Il marinaio ucraino che ha tentato di affondare lo yacht dell’oligarca russo a Maiorca è partito per Kiev | “Devo difendere il mio Paese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) “Ho perso la prima battaglia, la prossima la vincerò”. A parlare, al giornale maiorchino Ultima Hora, è Taras Ostapchuk, 55 anni, il direttore di macchina che a Port Adriano, porticciolo a pochi chilometri da Palma di, hadilosu cui lavorava e che appartiene a Alexander Mijeev, un magnateche produce armamenti per lo Stato. E dunque: la prima battaglia l’ha persa, dice Ostapchuk, e cioè non è riuscito adla mega-barca di lusso ed è stato pure arrestato. Ma la seconda battaglia, quella diil propriodall’invasione russa, la comincia appena adesso. Subito dopo essere stato rilasciato, infatti, Ostapchuk ha preso un volo per Varsavia, in Polonia, con l’intenzione di prendere un treno o un ...