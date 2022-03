Advertising

SaraGomezAranci : RT @CdT_Online: La presidente kosovara Vjosa Osmani lancia un appello a Erdogan per aiutare il suo Paese ad entrare nell’Alleanza atlantica… - laregione : Il Kosovo vuole entrare nella Nato - CdT_Online : La presidente kosovara Vjosa Osmani lancia un appello a Erdogan per aiutare il suo Paese ad entrare nell’Alleanza a… - zenasstavros : il Kosovo vuole entrare nella Nato e io ho pensieri catastrofici per questa situazione più provo ad analizzarla pi… - roserome1927 : “Papà ho letto che il Kosovo vuole entrare nella NATO” “Che vuole fare Zalewski?” questa conversazione surreale -

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo vuole

Agenzia ANSA

"Siamo stati il secondo Paese al mondo a riconoscere ile ancora abbiamo colloqui in corso con alcuni Paesi per convincerli a riconoscere il" ha detto il presidente turco. . 1 marzo ...... si è consumato nei Balcani (in particolare in Serbia, Bosnia, Croazia e) nei primi anni ... la Romania e la Moldavia? Perché c'è in atto una guerra tra la Russia e l'Ucraina ? Cosail ...ISTANBUL, 01 MAR - "Alla luce della situazione in Ucraina, è arrivato il momento che il Kosovo entri nella Nato". Lo ha affermato la presidente kosovara Vjosa Osmani durante una conferenza stampa cong ...la Nato “genocida” che vuole sterminare i serbi, il nuovo Terzo Reich, e le mirabolanti imprese della contraerea serba che falcidia l’ aviazione nemica. Mai un dubbio su ciò che avviene in Kosovo. Mai ...