“Il giovane Wallander” | la serie Netflix che racconta gli innumerevoli contrasti della società nordica

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 marzo 2022) Oramai sui social se non sai consigliare unada vedere assolutamente sei un minus habens, ma per chi è alla ricerca di senso e non solo di un passatempo che non faccia pensare consigliamo “Il” – ora i primi episodi sono anche su; siamo già alla seconda stagione poiché laè del 2020 –, che disegna il prequel di quello che è stata lade “Il commissario”, che molti di voi avranno visto da ultimo su LaF e che aveva in Kenneth Branagh il protagonista angolare. In realtàè un personaggio creato dal compianto – da noi – scrittore svedese Henning Mankell, che quest’ultimo faceva agire nel territorio di Ystad, padre single tormentato con una figlia anch’ella poliziotta. Nella ricostruzione di Ben ...