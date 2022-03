Il giornalista della Cnn che si ritrova seduto vicino a una granata inesplosa mentre è in diretta – Il video

(Di martedì 1 marzo 2022) L’inviatoCnn in Ucraina Matthew Chance si è reso conto di essersia unastava esaminando una colonna di veicoli russi distrutti su un’autostrada che porta a Kiev. Le immagini mostrano Chance vestito con un giubbotto da combattimento e un elmettovaga tra i resti di metallo dei carri. Ad un certo punto ilsi rende conto che unasi trova proprio accanto a lui e fa un passo indietro. Poi dice: «Oh, in realtà ero accovacciato proprioa una. Non l’ho vista. È meglio che mi allontani subito. Le immagini mostrano anche gli pneumatici sciolti di un carro dopo l’attacco. February 28, 2022 Leggi anche: Guerra ...

L'inviatoCnn in Ucraina Matthew Chance si è reso conto di essersi seduto vicino a una granata inesplosa ... Ad un certo punto ilsi rende conto che una granata si trova proprio accanto ...